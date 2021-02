Mit Startup Rivian Amazon bringt neues E-Lieferfahrzeug auf die Straße

Amazon nutzt ein neues E-Lieferfahrzeug. Zunächst testet der Online-Riese in den USA, in den nächsten Jahren sollen mehrere 10.000 der von Startup Rivian entwickelten Fahrzeuge Pakete ausliefern.

Amazon testet in den USA ein neues E-Lieferfahrzeug. Der gemeinsam mit dem Startup Rivian, an dem Amazon beteiligt ist, entwickelte Transporter liefert derzeit in Los Angeles Pakete aus und werde