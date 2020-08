Mobile Payment CVS kassiert stationär via Paypal

Der Filialist CVS Pharmacy will ab Herbst das Bezahlen per Paypal anbieten. Dann können Kunden an den Kassen von 8.200 kombinierten Apotheken-Drogerie-Märkten in den USA Paypal benutzen.

CVS nutzt ein QR-Code-basiertes System, das Paypal Holdings Inc. seit Mai für seine Apps Paypal und Venmo anbietet. Dabei scannt der Kunde mit dem Handy an der Kasse einen für seinen Einkauf er