Mobile Payment Lidl Pay startet Freitag in Deutschland

Lidl bietet seinen Kunden in Deutschland ab diesem Freitag das Bezahlen mit dem eigenen Mobile-Payment-Verfahren "Lidl Pay" an.

Lidl startet jetzt das Bezahlen per Smartphone mit der in die Loyalty-App "Lidl Plus" integrierten Funktion Pay. Damit geht das M-Payment-System wie geplant und von der LZ Ende März gemeldet deutschlandweit in Betrieb. Lidl ist nach Edeka und Netto Markendiscount der