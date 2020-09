Nachhaltige Logistik Edeka-Verbund testet Einsatz von Wasserstoff-Lkw

Der Edeka-Verbund treibt das Thema Wasserstoff in der Lebensmittellogistik voran und beteiligt sich an einem Feldversuch für den Einsatz von "grünem" Wasserstoff. In Schleswig-Holstein sollen durch 20 Laster mit Brennstoffzellen zukünftig rund 1,5 Mio. kg CO2 jährlich eingespart werden.

Die Edeka-Zentrale, die Edeka-Region Nord und Netto Markendiscount testen den Einsatz vo