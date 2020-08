Neue App-Funktion in Tschechien Kaufland lässt Kunden per Handy scannen

Kaufland lässt Kunden per Handy scannen

Neue App-Funktion in Tschechien

Kaufland führt in Tschechien Self-Scanning mit dem privaten Smartphone der Kunden ein. Laut Kaufland soll der Service "K-Scan" ab Oktober in 30 Filialen funktionieren.

Bereits seit Anfang August können Verbraucher in zwei Kaufland-Outlets in Prag ihre Waren beim Gang über die Verkaufsfläche per Handy erfassen. Laut einer Sprecherin sollen im Oktober weitere 28 Kaufland-Mär