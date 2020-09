Neue Software Rewe führt automatisierte Regalplanung ein

Mit einer deutschlandweiten Software-Einführung will Rewe künftig die Regale eines jeden Marktes individuell und automatisiert planen. Der strategische Schritt soll zudem lokale Sortimente in die Planung integrieren und den Warenumschlag steigern. IT-Anbieter Relex zieht mit den Kölnern einen seiner größten Kunden an Land.

Rewe hebt sein Category-Management auf die nä