Neues Distributionszentrum Douglas baut Online-Logistik aus

Douglas stockt in Zeiten sinkender Frequenzen in den Innenstädten und im stationären Geschäft die Logistik-Kapazitäten für den Onlinehandel kräftig auf. In Hamm startet der Parfümeriehändler gemeinsam mit dem Logistik-Dienstleister Arvato den Bau eines automatisierten Distributionszentrums.

Auf einer Gesamtfläche von 38 000 qm können bis