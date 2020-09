Neues Lager Globus eröffnet Logistikzentrum bei Moskau

Globus treibt die Expansion in Russland weiter voran und nimmt das neue Logistikzentrum in Puschkino nördlich von Moskau in Betrieb. Die zwei neuen Hallen verfügen über eine Lagerfläche von 78.000 qm in verschiedenen Temperaturzonen.

Für den Neubau im Norden Moskaus investiert Globus rund 73 Mio. Euro. Das neue Logistikzentrum umfasst ein Lager für das Trockensortiment