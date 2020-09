Paki Logistics Pooling-Spezialist beruft neuen Finanzchef

Paki Logistics hat einen neuen Chief Finance Officer. Der Finanzexperte soll unter anderem die Business-Strategie des Pooling-Spezialisten vorantreiben.

Sven Kokemor ist neuer Chief Finance Officer (CFO) beim Pooling-Spezialisten Paki Logistics in Ennepetal. Seit 20 Jahren arbeitet Kokemor im Controlling und in der Finanzbuchhaltung nationaler und internationaler Unternehmen. In den vergangenen zeh