Parlamentsanhörung US-Politiker diskutieren Zerschlagung von Amazon

In einer Anhörung der Konzern-Chefs im US-Repräsentantenhaus haben Abgeordnete am Mittwoch die monopolartige Marktstellung von Amazon und Facebook kritisiert. Demokratische Parlamentarier sprachen sogar eine Zerschlagung der Internet-Konzerne an.

