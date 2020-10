Partnerschaft mit SAP GK Software bietet Anwendungen in SAP Cloud an

GK Software bietet Anwendungen in SAP Cloud an

Der IT-Anbieter GK Software geht mit seinen Produkten in die SAP Industry Cloud. Bereits seit vielen Jahren arbeiten die beiden Unternehmen zusammen.

IT-Anbieter GK Software bietet seine Produkte in der SAP Industry Cloud an. Als SAP-Partner arbeitet GK Software an Lösungen, die Teil des SAP Solution Extension Portfolios sind. In diesem Programm kooperiert SAP mit unabhängigen Softw