Pay-Later-Markt Paypal bietet Onlinehändlern mehr Ratenkauf-Abwicklung

Paypal baut sein Angebot an Ratenkauf-Angeboten ("Pay Later") für Online-Händler in Deutschland aus. Damit wird der Wettbewerb mit Klarna in diesem Fintech-Dienstleistungsbereich härter.

Der Bezahldienst Paypal will verstärkt ins angestammte Geschäft des Rivalen Klarna mit Ratenkauf-Angeboten ("Pay Later") vorstoßen. Die US-Firma führte am Dienstag eine Option zu