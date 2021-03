Smartphone dm testet in Ungarn Self-Scanning per Handy

dm testet in Ungarn Self-Scanning per Handy

Nicht nur in Deutschland probiert dm Self-Scanning per Handy aus. Auch in Ungarn gibt es seit Kurzem mehrere Filialen, in denen Kunden den Service nutzen können.

dm bietet in Ungarn Self-Scanning per Handy an. Bereits seit Ende des vergangenen Jahres ist die Technologie in einer Filiale in Budapest im Einsatz, teilte der Händler mit. Laut dm ist der neue Service zudem seit Mitte Febr