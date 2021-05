Pilottest erfolgreich Rewe rollt Lieferung per Lastenrad aus

Nach einer erfolgreichen Testphase setzt Rewe in weiteren Großstädten auf eine Belieferung der Online-Kunden per Lastenrad.

Nach einer einjährigen Pilotphase in Köln bietet Rewe den Lebensmittel-Lieferservice per Lastenrad seit Kurzem auch in Berlin und Hamburg an. Die Ware für die Fahrradbelieferung stammt aus einem sogenannten Food Fulfilment Center (FFC), das in Kö