Premiere in New York Google wird stationärer Händler

Premiere in New York

Google will in seinem ersten eigenen Geschäft in New York Kunden von seinen Produkten überzeugen. Ob weitere Läden folgen, ließ der Tech-Riese offen.

Smartphones, Tablets und andere Gadgets: Google geht unter die stationären Händler und öffnet im Sommer seinen ersten Store in New York. Auch Services wie Handyreparaturen und Installationshilfen will Google anbiete