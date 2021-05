Ransomware Cyber-Erpresser legen US-Pipeline lahm

Ein Angriff von Cyber-Erpressern hat erstmals in einem westlichen Industrieland eine großflächige Infrastruktur lahmgelegt. Durch das Einschleusen von Ransomware ist die wichtigste Treibstoff-Pipeline für den Osten der USA seit Freitag ausgefallen. Wann sie wieder in Betrieb genommen werden kann, ist unklar. Es geht um 45 Prozent aller an der US-Ostküste verbrauchten Kraf