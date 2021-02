Region Südwest Edeka und Bahn testen hochautomatisierten Tiny-Store

Deutsche Bahn und Edeka Südwest testen von kommender Woche an am Bahnhof Renningen einen hochautomatisierten Tiny-Store. Die per App bestellten Artikel werden von einer Robotik-Anlage des Start-ups Smark zusammengestellt und an einer Ausgabe-Theke bereitgestellt - ohne Kassierer. Die Waren kommen von der Edeka-Kauffrau Gisela Karow-Schäfer und damit von Edeka Südwest.

