Rein digitale Lösung Lidl wird Loyalty-System bald in ganz Deutschland starten

Lidl wird in Kürze sein Loyalty-System "Lidl Plus" in ganz Deutschland starten. Das rein Smartphone-basierte Bonus-System wird bereits im Shop-Finder der App angezeigt und im Internet beworben.

Verbraucher können Lidl Plus offensichtlich in Kürze in ganz Deutschland einsetzen – das ging bisher nur in der Pilotregion Berlin-Brandenburg und einem Dutzend anderer europäische