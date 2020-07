Rivian-Elektro-Transporter Amazon-Autobauer startet Pilotproduktion

Der E-Auto-Hersteller und Amazon-Lieferant Rivian hat nach eigenen Angaben in seiner Fabrik in Normal (Illinois) eine erste Produktionslinie für seinen Elektro-Pickup in Betrieb genommen. Dabei geht es zunächst um eine Pilotproduktion des völlig neuen Autos.

Amazon ist mit mindestens 500 Mio. US-Dollar am Startup Rivian beteiligt - der genaue Betrag ist unbekannt. Der Internet-