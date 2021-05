Salsify kauft Alkemics Neuer Player auf dem Markt für Stammdaten

Der Markt für das Daten-Handling in der FMCG-Branche in Europa ist in Bewegung: Das US-Unternehmen Salsify kauft die französische Alkemics. Beide Firmen betreiben Stammdaten-Pools. Salsify ist darüber hinaus vor allem Hersteller eines PIM-Systems.

Der vor allem auf die Markenartikel-Industrie spezialisierte Software-Anbieter Salsify übernimmt für einen ungenannten Betrag d