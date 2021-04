Self-Scanning Lidl öffnet SB-Kassen in Rumänien

Lidl öffnet SB-Kassen in Rumänien

Lidl ist dabei, in Rumänien SB-Kassen auszurollen. Nach Angaben der Zeitung Ziarul Financiar hat der Discounter bereits in 30 der 300 Filialen in dem südosteuropärischen Land Self-Checkout-Terminals aufgestellt.

Die SB-Kassen ergänzen Kassen, die weiterhin von Mitarbeitern bemannt sind. Beide Kassen-Typen stehen nebeneinander im Checkout-Bereich. Ein Firmensprecher erklärt