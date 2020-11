Social-Media Instagram führt neuen Shop-Tab ein

Die Social-Media-Plattform Instagram führt einen neuen Shop-Tab auf ihrer Startseite ein. In Zeiten eines boomenden Online-Handels sollen Nutzer so noch leichter mit Marken und Herstellern in Kontakt kommen können.

Die Facebook-Tochter Instagram will ihre Shopping-Funktion noch prominenter platzieren. Dazu führt die Social-Media-Plattform einen neuen Shop-Tab direkt auf der Startseit