Software-Panne in NRW 700 Edeka-Märkte blieben am Donnerstagmorgen dicht

700 Edeka-Märkte blieben am Donnerstagmorgen dicht

Software-Panne in NRW

Ein Fehler in der Kassen-Software hat am Donnerstagmorgen rund 700 Edeka-Märkte in NRW lahmgelegt. Laut Edeka konnte man die Panne schnell beheben und die Märkte wieder öffnen.

