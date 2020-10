Startup-Übernahme Zalando investiert in Hightech für passende Kleidung

Zalando investiert in Hightech für passende Kleidung

Zalando will mit neuer Software das Problem lösen, online die passende Kleidergröße zu finden. Dazu übernimmt der Händler das Startup Fision. Die Schweizer haben eine Body-Scanning-Software entwickelt. In Zürich will Zalando zudem einen neuen Tech-Standort aufbauen.

Der Online-Modehändler Zalando will die Krux des Klamotten-Shoppings im Netz lösen: Kunden s