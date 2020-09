Studie zu Zahlungsarten Jeder Zweite zahlt mit Karte

Bargeld hat in Deutschland nach wie vor einen hohen Stellenwert. Eine Studie des Allensbacher Instituts hat aber ergeben, dass zuletzt knapp jeder Zweite mit Karte bezahlt hat.

Die Kartenzahlung hat in den letzten Jahren an Zuspruch gewonnen: Gaben 2016 noch 66 Prozent an, grundsätzlich am liebsten bar zu bezahlen, waren es 2019 noch 60 Prozent. In diesem Jahr sind es nur noch 52 Prozent. Di