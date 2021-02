Technologie-Rollout Amazon scannt Handflächen in weiteren Go-Filialen

Amazon scannt Handflächen in weiteren Go-Filialen

Amazon führt seinen Handflächen-Scan One in drei weiteren Go-Filialen ein. Damit können sich Kunden ohne Smartphone am Markteingang anmelden und sogar bezahlen.

Amazon weitet den Einsatz seiner Biometrie-Anwendung "One" aus: Drei weitere kassenlose Go-Filialen in Seattle bieten die seit September 2020 angewandte Technologie zur Kunden-Authentifizierung künftig an. Insgesam