Umweltfreundlichere Paket-Transporte Post will mehr Züge und weniger Lkw

Post will mehr Züge und weniger Lkw

Um den Kohlendioxid-Ausstoß zu verringern, will Deutsche Post DHL deutlich mehr Pakete als bisher über die Schiene transportieren lassen.

Bisher werden nach Angaben des Post-Konzerns zwei Prozent der DHL-Pakete in Deutschland in Güterzügen befördert - noch vor 30 Jahren war der Anteil wesentlich höher. Mittelfristig will Deutsche Post DHL den Anteil ihrer Eisenbahntr