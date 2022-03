Der Paketdienstleister DPD nimmt 150 Elektro-Transporter des Typs E-Sprinter der Daimler-Marke Mercedes-Benz Vans in Betrieb. Damit will DPD nach eigenen Angaben in Ballungsgebieten den Anteil von lokal emissionsfreien Transporten erhöhen.

