Trader Joe's

Eine Filiale von Aldi Nord-Tochter Trader Joe's.

In den USA hat Aldi-Nord-Tochter Trader Joe's einen ganz eigenen Stil. Dies zeigt sich nun auch in einem Podcast, in dem die Chefs des Filialisten sich gegen Self-Checkout ausprechen.

In einem firmeneigenen Podcast haben sich der Chef und Vizechef der US-Tochter von Aldi Nord, Trader Joe‘s, gegen Self-Checkouts ausgesprochen.