Aldi Ungarn

Der E-Sattelzug hat nach vier Monaten die Erwartungen von Aldi Süd erfüllt.

Aldi Süd nutzt zur Belieferung von Filialen in Ungarn seit Kurzem einen E-Sattelschlepper. Mit dem Praxiseinsatz zeigt sich die Tochtergesellschaft sehr zufrieden und will schon bald einen zweiten E-Lkw in die Flotte aufnehmen.

