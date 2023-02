Rewe Group

Seit Ende Januar fährt der 27-Tonner Hyundai Xcient Fuel Cellvom Gelände des Logistikzentrums der Rewe Region West in Köln-Langel zu den Filialen.

Rewe setzt in der Filialbelieferung auf alternative Antriebe und hat eine ersten Wasserstoff-Lkw in die Flotte der Region West aufgenommen. Auch andere alternative Antriebe will der Händler 2023 testen.

