L. Stroetmann

Den ersten Wasserstoff-Lkw für Stroetmann nimmt Franz Gerhard Jungkamp, Bereichsleiter Betrieb und Logistik (Mitte), vom Aufbauhersteller Wüllhorst in Empfang.

Stroetmann nimmt als einer der ersten deutschen Lebensmittelhändler einen Wasserstoff-Lkw in die Flotte. Damit will der Edeka-Partner Filialen in der Region Münster beliefern.

Stroetmann nimmt als einer der ersten deutschen Lebensmittelhändler einen Wasserstoff-Lkw in die Flotte. Damit will der Edeka-Partner Filialen i