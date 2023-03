Die Coop-Tochter Transgourmet setzt in Österreich auf Zustellung per Elektro-Lkw. Perspektivisch will der Händler sogar die gesamt Stadt Wien elektrisch beliefern.

Transgourmet Österreich will binnen vier Jahren 100 Elektro-Lkw für die Zustellfahrten nutzen. Den Auftakt macht ein E-Lkw von Renault, der