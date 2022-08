Amazon

Wie in diesem Amazon Fresh-Store können Kunden auch bei Whole Foods immer öfter mit ihrer Hand zahlen.

Der US-Händler Whole Foods führt die Handscan-Funktion des Mutterkonzerns Amazon in weiteren Läden ein. Mit ihr können Kunden per Handfläche zahlen.

