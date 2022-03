Whole Foods

In die neue kassenlose Filiale kommt man per App, Kreditkarte oder Handflächen-Scan.

In den USA öffnet der zweite kassenlose Whole Foods seine Pforten. Die Amazon-Tochter legt den Fokus in dem Markt nahe Los Angeles auf regionale Produkte.

