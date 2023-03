Ikea, Tesco und Unilever gehören zu den 47 Unternehmen, die die EU-Kommission in einem offenen Brief auffordern, in der Frage eines Verbots der Neuzulassung von Pkw mit Benzin-, Diesel- oder E-Fuel-Motor weiter bei der Deadline 2035 zu bleiben.

Mit ihrem Appell an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wenden sich die 47 Unternehmen gegen den Druck der grün-rot-gelben Bundesreg