Google ist mit der Weiterentwicklung seiner Augmented-Reality-Brille Google Glass so weit vorangekommen, dass der Konzern den Test von Prototypen startet. Das neue Modell soll Informationen wie Übersetzungen oder Routen-Führungen ins Sichtfeld des Trägers einblenden. In der Logistik ist das Vorgängermodell bereits für Pick-by-Vision verbreitet - jetzt will Google in einem zweiten Anlauf den Consumer-Markt erobern.

