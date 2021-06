Bert Bostelmann

P&G will den Handel in der DACH-Region künftig schneller und effizienter beliefern.

Procter & Gamble investiert in die Automatisierung zweier Logistikstandorte in Euskirchen und Crailsheim. Damit will der Konzern die Lieferfähigkeit an den Handel stärken.

