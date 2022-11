Albert Heijn

Software steuert Mark-Down: Je näher der Abend rückt, desto höher ist der per Elektronischem Regaletikett verkündete Rabatt auf Verderbliches.Bei AH maximal 70%, auf dem Foto liegt der Salat erst bei 25%.

Der Supermarkt-Filialist Albert Heijn hat diese Woche ein IT-System in Betrieb genommen, das Frischware je nach Rest-Haltbarkeit automatisiert im Preis senkt. Nach Firmenangaben steuert die Software Markdowns in allen Läden, in denen Elektronische Regal-Etiketten installiert sind.

