Joerg Eberl

Der Renninger Bahnhofs-Markt ist seit Februar in Betrieb. Mit der Öffnung des Offenburger Standorts im Frühjahr 2022 betreibt Edeka Südwest bald drei „E 24/7“-Shops.

Edekas Roboter-Format "E 24/7" ist seit neun Monaten in Renningen in Betrieb. Die Region Südwest zog nun ein erstes Zwischenfazit auf den EHI-Technologie-Tagen. Verbesserungen wie ein anderes Greifsystem sollen am neuen Standort in Offenburg zum Einsatz kommen.

