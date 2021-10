In Paris hat Carrefour gemeinsam mit Delipop eine automatisierte Abholstation in Betrieb genommen. Kunden können dort ihre online gekauften Lebensmittel per QR-Code abholen.

In Paris hat Carrefour gemeinsam mit Delipop eine automatisierte Abholstation in Betrieb genommen. Kunden können dort ihre online gekauften Lebe