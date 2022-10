Nicolai Bogaciuc

Knuspr setzt in der Lagern künftig auf mehr Automatisierung.

Knuspr automatisiert das erste Lager: In Garching geht die Autostore-Anlage für Trockensortiment in Betrieb. Auch dank ihr will Knuspr hierzulande profitabel werden.

Knuspr automatisiert das erste Lager: In Garching geht die Autostore-Anlage für Trockensortiment in Betrieb. Auch dank ihr will Knuspr hierzulan