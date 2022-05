Walmart

Der US-Händler will ein vollautomatisiertes Lagersystem in allen 42 Regionallagern installieren.

Walmart treibt die Automatisierung in den Logistikzentren voran. Der weltgrößte Händler will dafür künftig ein vollautomatisches Lagersystem in allen regionalen Verteilzentren nutzen.

