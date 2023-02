In Neubrandenburg steht Deutschlands erster autonomer Back-Shop. Betrieben wird das "Pickup Store" genannte Format von Back-Filialist Lila Bäcker. Zahlen können Kunden bargeldlos an einem SB-Terminal und auch per App.

Die Backkette Lila Bäcker (Neubrandenburg) geht bei den Themen Fachkräftemangel und Service einen neuen Weg. Wie Geschäftsf&u