IMAGO / Rüdiger Wölk

Ab Herbst will Kaufland den neuen Service anbieten.

Kaufland bietet seinen Kunden demnächst das Zahlen per App an. Dazu zieht das Zahlungsverfahren Bluecode als neue Funktion in die Kunden-App des Händlers ein.

