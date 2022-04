Lidl arbeitet erstmals in einem Verteilzentrum ausschließlich mit Gabelstaplern und anderen Flurförderzeugen, die mit grünem Wasserstoff angetrieben werden. Das Lager liegt in einem Vorort von Nantes an der französischen Westküste.

