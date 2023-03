Durchschnittlich 42 Mails gehen täglich in jedem beruflichen Postfach in Deutschland ein. Zeitweise wurde der Mailverkehr schon totgesagt, doch durch die Abnahme persönlicher Kontakte in der Pandemie ist die Mail-Flut nochmals angewachsen.

Vor zwei Jahren bekamen Büroarbeiter noch 26 Mails, 2018 nur 21 Mails und 2014 lediglich 18 Mails pro Tag. Das zeigt eine repräsentati