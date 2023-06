Rossmann

Im Lager werden innovative Konzepte für Mitarbeiterschutz umgesetzt. So erfolgt der Zugang über Turm und Brücke, um Mensch und Lkw zu trennen (Visualisierung).

Rossmann investiert rund 100 Mio. Euro in ein neues Logistikzentrum in Burgwedel. Unter einem Dach werden die nationale Online-Kommissionierung und regionale Filialbelieferung für Norddeutschland gebündelt. Ausbauflächen sind vorgeplant und mittelfristig soll auch das Importlager für Nonfood in Burgwedel integriert werden.

Drogeriemarktbetreiber Rossmann erneuert Teile seiner Logistik: Die Burgwedeler bauen am Firmensitz ein 42.000 qm großes neues Logistikzent