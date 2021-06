Hermes

Hermes fährt Pakete in der Berliner Innenstadt künftig nur per Lastenrad und E-Van aus.

Paketdienstleister Hermes positioniert sich als Vorreiter für eine nachhaltige City-Logistik und stellt Pakete in der Berliner Innenstadt ab sofort emissionsfrei zu. Die Maßnahme will Hermes bald in weiteren Städten ausrollen.

