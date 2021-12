Migros investiert in Abholautomaten für online bestellte Pakete in den Filialen. Bis Jahresende sollen 70 Stationen in Betrieb sein.

Migros investiert in Abholautomaten für online bestellte Pakete in den Filialen. Bis Jahresende sollen 70 Stationen in Betrieb sein. Der Schwei